Песков: в Кремле не будут учитывать оценки США прошедших в России выборов
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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При этом ничего нового в заявлениях американцев российская сторона не видит.
Заявления Запада о якобы нелегитимности выборов в России — абсурд. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.
«Если говорить о нелегитимности выборов в нашей стране, то, наверное, нужно говорить о нелегитимности тех 87% голосов населения нашей страны, которые были поданы за президента Путина. Это абсурд. Так к этому мы и относимся», — сказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона не видит ничего нового в оценках со стороны США, они были предсказуемы и не будут учитываться, в России с ними «не согласны». При этом Песков напомнил о вовлеченности американцев и других представителей западных стран в конфликт на Украине.
«Эти страны вовлечены в конфликт на Украине, воюют с нами», — добавил он.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта 2024 года. Особое мужество проявили жители Белгородской области — люди не побоялись прийти на участки, несмотря на обстрелы со стороны Украины и попытки прорыва через границу.
Впервые в истории в выборах президента России приняли участие новые регионы — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Несмотря на угрозы со стороны киевского режима, местные жители также проявили мужество, показали хорошую явку и выразили свою гражданскую позицию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин побеждает на выборах президента России и набирает 87,29% голосов после обработки почти 100% протоколов.
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