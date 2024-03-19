«Пришлось попотеть»: российский боец рассказал, как спас целый батальон

Российский боец Насыров спас целый батальон при помощи спутниковой связи
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
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Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
Российский военный Джабраил Насыров в одиночку спас целый батальон благодаря спутниковому комплекту связи. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
С помощью связи в критический момент боец запросил поддержку, чтобы подавить силы противника. Это произошло в районе поселка Таволжанка, по которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели плотный обстрел.
«Была передислокация. Часа не прошло, как мы приехали, и начался обстрел. Пришлось попотеть. Мы запросили поддержку и подавили противника», — рассказал Насыров.
Военный награжден медалью Жукова и медалью «За воинскую доблесть» II степени.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как российская артиллерия выбивает ВСУ с позиций у села Работино.
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