Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Российский военный Джабраил Насыров в одиночку спас целый батальон благодаря спутниковому комплекту связи. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

С помощью связи в критический момент боец запросил поддержку, чтобы подавить силы противника. Это произошло в районе поселка Таволжанка, по которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели плотный обстрел.

«Была передислокация. Часа не прошло, как мы приехали, и начался обстрел. Пришлось попотеть. Мы запросили поддержку и подавили противника», — рассказал Насыров.

Военный награжден медалью Жукова и медалью «За воинскую доблесть» II степени.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как российская артиллерия выбивает ВСУ с позиций у села Работино.