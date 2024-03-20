Рекордное доверие: ВЦИОМ узнал отношение россиян к прошедшим выборам

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ВЦИОМ: более 70% россиян доверяют результатам выборов президента России

Фото, видео: Ковалев Петр / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

Социологи зафиксировали исторический рекорд за последние 20 лет.

Очень интересная статистика сегодня была опубликована Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), где решили выяснить, а как жители России оценивают прошедшие выборы. Их итогам доверяют 72% и учитывая рекордную явку это показатель ожидаемый. Но предпринята еще попытка оценить эмоциональное состояние граждан после того как стали известны результаты голосования. 42% заявили, что у них появилась надежда, 34% испытали радость, а 21% воодушевление.

«Обычно, чем выше процент голосов набран победителем, тем больше сомнений в честности, достоверности, прозрачности. А сейчас мы зафиксировали исторический рекорд за последние 20 лет. Мы 20 лет проводим эти опросы. Так вот исторический рекорд по доле тех, кто считает, что выборы прошли честно», — заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Владимир Путин на прошедших президентских выборах получил рекордные более 87% голосов. Окончательные итоги выборов ЦИК объявит в этот четверг.

Тема:
Выборы президента России 2024
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