РФ продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС
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Российские войска улучшили свое положение на купянском направлении, поразив позиции противника в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, военнослужащие подразделений группировки войск «Запад» нанесли поражение ВСУ в Харьковской области, а именно возле населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Тимковка и Ягодное. Там Украина потеряла до 80 боевиков.
Также в районе села Терны в ДНР ВСУ предприняли две попытки контратаки, которые были отбили, потеряв до 85 человек, а также три автомобиля и американскую артиллерийскую систему М777.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: склад топлива для военной техники ВСУ, боевая и транспортно-заряжающая машины реактивной системы залпового огня „Град“, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 121-м районе», — говорится в сообщении Минобороны России.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские военные зачистили Козинку от украинских диверсантов.
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