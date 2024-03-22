В Венгрии назвали возможные сроки отправки Западом военных на Украину

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 91 0

Орбан: Запад может решить отправить свои войска на Украину через два-три месяца

В Венгрии назвали возможные сроки отправки Западом военных на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Adrian Wyld

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Тема:
Спецоперация

О возможности участия войск НАТО в конфликте на стороне ВСУ неоднократно заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.

Запад может принять решение об отправке своих военных на помощь Украине через два-три месяца. С таким заявлением в эфире радио Kossuth выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Политик подчеркнул, что еще некоторое время назад такую возможность нельзя было даже представить, а теперь разговоры на данную тему ведутся вполне обыденно.

«То, что два-три месяца назад было невозможно представить, спустя два-три месяца становится повседневным событием», — сказал Орбан.

Венгерский лидер напомнил, что не так давно Германия была не готова отправлять Украине смертоносное оружие, решив помогать ВСУ военным снаряжением. А сейчас бундесвер обсуждает передачу киевскому режиму ракет, которыми «можно ударить до Москвы».

Орбан также отметил, что Евросоюз фактически ведет войну против России на стороне Украины. Однако Будапешт, как и прежде, выступает исключительно за мирное урегулирование конфликта.

О возможности ввода войск НАТО на Украину неоднократно заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. Более того, согласно заявлению директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Франция действительно готовит целый контингент примерно в две тысячи человек для отправки для помощи ВСУ.

Жандарм с дубинкой: чем займутся французские войска на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, почему иностранные наемники отказываются участвовать в боях за ВСУ.

Тема:
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