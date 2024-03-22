Напоследок? Лерчек на фоне развода получила от мужа дорогой подарок
Муж блогера Лерчек подарил ей швейцарские часы за три миллиона рублей
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Супруг преподнес ей часы с гравировкой.
Муж блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), бизнесмен Артем Чекалин подарил ей часы за три миллиона рублей. Подарком Лерчек похвасталась в личном блоге.
Несмотря на развод, на который подала Валерия, Артем преподнес жене часы от швейцарского бренда. Их примерная стоимость три миллиона рублей. Подарок был сделал в честь дня рождения их младшего сына Льва.
Валерия засняла процесс распаковки на видео и выложила его у себя на странице. Но вскоре публикация была удалена. Известно, что на внутренней стороне аксессуара сделана гравировка — «Спасибо за детей».
Чекалины стали фигурантами уголовного дела в 2023 году. Валерию обвинили в неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей, а ее мужу предъявили обвинение в пособничестве и в уклонении от уплаты налогов.
При обыске в их коттедже было найдено восемь килограммов золота. А в конце февраля Лерчек намекнула своей аудитории, что разводиться с Артемом Чекалином.
Ранее 5-tv.ru писал о причинах развода Чекалиных.
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