Кто бы сомневался: стала известна причина развода блогера Лерчек

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 982 0

Адвокат Добровинский: развод Лерчек — это отчаянная попытка спасти деньги

Кто бы сомневался: стала известна причина развода блогера Лерчек

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Оправдывает ли цель средства?

На днях интернет взбудоражила новость — скандальная блогер Лерчек (Валерия Чекалина) подала на развод со своим супругом Артемом Чекалиным. Напомним, что в марте прошлого года пара оказалась в центре крупного денежного скандала — супругов обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Всего молодые люди задолжали государству около 311 миллионов рублей, а при обыске в их роскошном коттедже было найдено восемь килограммов золота. Вишенкой на торте стало дело о легализации средств в особо крупном размере, из которого стало известно, что Лерчек с мужем незаконно отмыли более 130 миллионов рублей.

На зажиточных блогеров мгновенно обрушилось море хейта. Пара пыталась вернуть потерянную репутацию: признавала ошибки, публично извинялась, выплачивала более полумиллиарда рублей долга, однако ничего из этого не помогло. Лерчек продолжили не только травить, но и держать под максимально пристальным присмотром. Адвокат Александр Добровинский считает, что решение о разводе было вынужденным шагом в попытках спасти хоть что-то из нажитого имущества.

«Из кулуарных источников стало известно, что претензии налоговиков к Чекалиным на прошедшем не остановятся. Вполне возможно, что решение о разводе было принято исходя из грядущей опасности. Все-таки сохранить 50% супружеской доли лучше, чем страдать без денег», — объяснил эксперт эксклюзивно 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России для инфоцыган и блогеров могут ввести отдельное наказание в УК РФ.

Тема:
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