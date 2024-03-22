Таксисты бесплатно совершают поездки из района Крокус Сити Холла

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 152 0

Движение по нескольким улицам в районе концертного зала перекрыто, автомобилистов отправляют по альтернативным маршрутам.

Таксисты бесплатно совершают поездки из района Крокус Сити Холла

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Таксисты бесплатно совершают поездки из района Крокус Сити Холла, где вечером произошла стрельба. Об этом сообщили в московском Дептрансе.

Ранее сообщалось, что движение по нескольким улицам в районе концертного зала перекрыто. Дептранс призвал не планировать поездки в указанном районе и выбирать альтернативные пути движения.

По данным ФСБ, в результате стрельбы в Крокус Сити Холле в Москве погибли 40 человек и более 100 пострадали.

ЧП в Крокус Сити Холле произошло около 20:00, когда там должен бы начаться концерт рок-группы «Пикник». По сообщениям очевидцев, стрельбу открыли несколько человек в камуфляже. В сети распространяются видео, на

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожарные остановили распространение огня в Крокус Сити Холле.

 

 

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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Таксисты бесплатно совершают поездки из района Крокус Сити Холла

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