Движение по нескольким улицам в районе концертного зала перекрыто, автомобилистов отправляют по альтернативным маршрутам.
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Таксисты бесплатно совершают поездки из района Крокус Сити Холла, где вечером произошла стрельба. Об этом сообщили в московском Дептрансе.
Ранее сообщалось, что движение по нескольким улицам в районе концертного зала перекрыто. Дептранс призвал не планировать поездки в указанном районе и выбирать альтернативные пути движения.
По данным ФСБ, в результате стрельбы в Крокус Сити Холле в Москве погибли 40 человек и более 100 пострадали.
ЧП в Крокус Сити Холле произошло около 20:00, когда там должен бы начаться концерт рок-группы «Пикник». По сообщениям очевидцев, стрельбу открыли несколько человек в камуфляже. В сети распространяются видео, на
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожарные остановили распространение огня в Крокус Сити Холле.
- 23 мар
- «Не согласны с Путиным»: в Белом доме оправдали теракт в Крокусе
- 22 мар
- В Москве после теракта разыскивают авто, на котором могли скрыться подозреваемые
- 22 мар
- «Понимают только ответный террор»: Медведев резко осудил произошедшее в Крокусе
- 22 мар
- Оцепление вокруг Крокус Сити Холла отодвинули почти на 200 метров дальше
- 22 мар
- Председатель СК Бастрыкин прибыл на место ЧП в «Крокус Сити Холле»
- 22 мар
- Катар осудил террористическое нападение на Крокус Сити Холл
- 22 мар
- Горячая линия психологической помощи Красного Креста будет работать круглосуточно
- 22 мар
- Лукашенко принес соболезнования в связи с терактом в Крокусе
- 22 мар
- «Произошла трагедия»: Воробьев рассказал о ситуации на месте ЧП в «Крокусе»
- 22 мар
- «Нас не так просто сломать»: Ева Польна призвала не бояться после теракта в Крокусе
Читайте также
69%
0.66 100.22
-0.15
Нашли ошибку?