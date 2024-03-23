Силовики в первые часы после стрельбы тщательно проверяли машины возле Крокуса
Что происходило возле концертного комплекса после теракта в материале 5-tv.ru.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru
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Пока пожарные тушили здание, силовики проверяли машины, которые припаркованы возле торгового центра. У здания Крокус Сити Холла в первые часы после нападения работал корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ишпулатов.
Сейчас оцепление усиливают. Нас попросили уйти подальше для нашей собственной безопасности. Пока мы готовились к эфиру мимо нас проехали несколько машин с кинологами. И действительно, оцепление усиливают, потому что появилась информация, что на парковке может находиться заминированный автомобиль. Информацию эту сейчас проверяют.
Над нами пролетает вертолет. Авиацию привлекли к тушению пожара. Удалось пообщаться с очевидцами.
«Мы спрятались внизу кресел, потом легли и позднее сбежали из зала, пошли на выход. Потом начали стрелять в зале. Они может быть сверху стреляли, визуального контакта у меня не было».
«Услышали выстрелы, все начали выбегать экстренно. Охранники всех начали эвакуировать и мы по мере поступления информации тоже быстро вышли».
Очевидцы говорят, что перед самым началом концерта появились неизвестные люди в камуфляже. Открыли стрельбу. Помощь начали оказывать прямо на месте. Тут находится несколько десятков бригад скорой помощи. Некоторые люди отказались от помощи в больницах.
«Резко упали на пол. У нас осколочные ранения. Мы отделались легким испугом. Выбирались самостоятельно. Такси не пускали, естественно. Мы выбрались на МКАД и нас добрые люди довезли до больницы».
У Крокуса припаркованы несколько такси. Водители прибывают сюда специально на случай необходимой помощи. Открыта горячая линия МЧС: 8-800-775-17-17.
Спасибо. На прямой связи со студией был мой коллега Артур Ишпулатов. Он работает у здания Крокус Сити Холла, где сегодня произошел теракт.
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