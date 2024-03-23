Мешок гильз и рожки от оружия: оперативное видео СКР после стрельбы в Крокусе
Следователи собрали почти мешок с отстрелянными гильзами после теракта а Крокусе
Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru
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Оружие и боеприпасы станут вещественными доказательствами в уголовном деле.
С первых минут в Крокус Сити Холле работали следователи. Они изымают с места трагедии улики — вот кадры оперативной съемки: кто-то из боевиков бросил оружие, повсюду валяются рожки. А стреляных гильз следователи изъяли буквально целый мешок.
Также кто-то из боевиков бросил разгрузку для боеприпасов, на кадрах видны и тела погибших. Оружие и боеприпасы станут вещественными доказательствами в уголовном деле.
«Назначены и проводятся экспертизы — дактилоскопические, баллистические, генетические. Кроме того, следователи начали осмотр тел погибших. Также изымаются с места происшествия записи с камер видеонаблюдения, которые изучаются следователями и специалистами», — заявила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Позднее на территорию Крокуса проверяли кинологи. До этого прилегающую к зданию парковку осмотрели бойцы Росгвардии.
По последним данным, в результате нападения погибли более 60 человек, еще более ста пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».
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