В «Крокус сити» началось опознание тел погибших: фото с места

По последним данным, жертвами стали более 60 человек.

В «Крокус Сити» приступили к опознанию погибших в теракте. Фото с места появились в распоряжении 5-tv.ru.

По последним данным СК РФ, число погибших — более 60 человек, пострадали более 100 человек. В списке госпитализированных, опубликованных МЧС России совместно с полученными от Минздрава РФ сведениями — 107 человек.

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Почти 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что собрал хронику первых часов нападения в Крокус Сити Холл.