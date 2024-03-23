Жители Донецка возлагают цветы к стеле «Россия» в память о погибших в «Крокусе»
Люди приходят с самого утра почтить память невинных жертв.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В центре Донецка жители города массово несут цветы к стеле «Россия», дабы почтить память о людях, погибших во время ужасного теракта в «Крокус Сити Холле». Кадрами делится корреспондент «Известий».
Цветы стали появляться с самого утра — множество неравнодушных уже успели посетить стелу. В основном они оставляют красные гвоздики. Люди также зажигают свечи.
Жители Донецка начали подходить к мемориалу после окончания комендантского часа.
Теракт в Крокус Сити Холле произошел 22 марта около 20:00, когда там должен бы начаться концерт рок-группы «Пикник». По словам очевидцев, стрельбу открыли несколько человек в камуфляже.
Позднее ФСБ сообщило, что в результате стрельбы в Крокус Сити Холле в подмосковном Красногорске погибли 40 человек и более 100 получили ранения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России почтили память жертв теракта в Крокусе стихийными мемориалами.
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