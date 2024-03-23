ФСБ: совершившие теракт в «Крокусе» имели контакты на Украине

Предполагаемые преступники пытались пересечь границу России с Украиной после совершения теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Они имели некоторые контакты на стороне Незалежной, о чем сообщает Федеральная Служба Безопасности (ФСБ) России.