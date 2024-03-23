ФСБ: совершившие теракт в «Крокусе» имели контакты на Украине

Террористы пытались перейти границу РФ с Незалежной после массового убийства людей.
Фото: Reuters / MOSCOW NEWS AGENCY
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Предполагаемые преступники пытались пересечь границу России с Украиной после совершения теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Они имели некоторые контакты на стороне Незалежной, о чем сообщает Федеральная Служба Безопасности (ФСБ) России.
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