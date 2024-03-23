Хронология теракта в «Крокус Сити Холле»

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 219 0

Восстановлена хронология теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / EDUARD KORNIYENKO; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Что происходило внутри здания?

5-tv.ru восстановил хронологию событий, происходивших во время теракта в «Крокус Сити Холле». В концертный зал террористы зашли с центрального входа, перед этим расстреляв на парковке несколько человек.

Дальше они прошли к сцене, причем, судя по маршруту, они явно знали, куда и как двигаться. На первом этаже преступники встретились со второй вооруженной группой, после чего зашли к зрителям через крайний левый выход первого яруса.

Произошло это перед самым началом выступления рок-группы «Пикник», на которое пришли более шести тысяч человек — почти полный зал.

Также удалось восстановить маршрут и хронологию отхода преступников с места теракта. В 20:13 они отъехали от «Крокуса» на белом Renault и выехали на трассу М-3 «Украина».

На 291-м километре в 23:07 автомобиль террористов попал в объектив дорожной камеры, которая зафиксировала превышение скорости. После этого за преступниками началась погоня.

Остановить машину удалось лишь после выстрелов по колесам. На данный момент все четверо участников нападения на «Крокус Сити Холл» доставлены в Москву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в «Крокусе».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
23 мар
Выжившие при теракте в «Крокусе» показали следы от стрельбы на одежде
23 мар
Его судьба неизвестна: инвалид-колясочник закрыл грудью свою девушку при теракте в «Крокусе»
23 мар
Охранник «Крокуса» вывел несколько десятков человек из горящего здания
23 мар
Бесплатное такси и сдача крови: как москвичи отреагировали на теракт в «Крокус Сити»
23 мар
Орбан направил Путину письмо после теракта в «Крокусе»
23 мар
Задержание стрелявших в «Крокус Сити Холле». Главное
23 мар
В Госдепе отреагировали на теракт в «Крокус Сити Холле»
23 мар
«Хочется почувствовать единство»: убитая горем Ида Галич посетила стихийный мемориал у «Крокуса»
23 мар
«Хезболла» отреагировала на теракт в «Крокусе»
23 мар
Участники ВФМ запустили акцию в знак солидарности после теракта в «Крокусе»
+3° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

21:47
Выжившие при теракте в «Крокусе» показали следы от стрельбы на одежде
21:32
Его судьба неизвестна: инвалид-колясочник закрыл грудью свою девушку при теракте в «Крокусе»
21:26
Хронология теракта в «Крокус Сити Холле»
21:18
Охранник «Крокуса» вывел несколько десятков человек из горящего здания
21:10
Бесплатное такси и сдача крови: как москвичи отреагировали на теракт в «Крокус Сити»
21:01
Орбан направил Путину письмо после теракта в «Крокусе»

Сейчас читают

«Уносили ноги»: выжившая в теракте дочь космонавта Рюмина раскрыла, что помогло ей спастись
Обращение Путина к россиянам в связи с терактом в «Крокусе»: прямая трансляция
«Приехали как волонтеры»: добровольцы помогают медикам и пострадавшим в теракте в Крокус Сити
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок