Хронология теракта в «Крокус Сити Холле»

Что происходило внутри здания?

5-tv.ru восстановил хронологию событий, происходивших во время теракта в «Крокус Сити Холле». В концертный зал террористы зашли с центрального входа, перед этим расстреляв на парковке несколько человек.

Дальше они прошли к сцене, причем, судя по маршруту, они явно знали, куда и как двигаться. На первом этаже преступники встретились со второй вооруженной группой, после чего зашли к зрителям через крайний левый выход первого яруса.

Произошло это перед самым началом выступления рок-группы «Пикник», на которое пришли более шести тысяч человек — почти полный зал.

Также удалось восстановить маршрут и хронологию отхода преступников с места теракта. В 20:13 они отъехали от «Крокуса» на белом Renault и выехали на трассу М-3 «Украина».

На 291-м километре в 23:07 автомобиль террористов попал в объектив дорожной камеры, которая зафиксировала превышение скорости. После этого за преступниками началась погоня.

Остановить машину удалось лишь после выстрелов по колесам. На данный момент все четверо участников нападения на «Крокус Сити Холл» доставлены в Москву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в «Крокусе».