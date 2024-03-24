Сильнейший психологический эффект: как планирующие бомбы изменили ситуацию в зоне СВО

И в освобождении Авдеевки, и в продвижении дальше на Запад, большую роль сыграла авиация, а конкретно — применение планирующих бомб. Российские инженеры уже в ходе СВО придумали, как технически превратить неуправляемые бомбы в управляемые, когда к изделию прикрепляют специальный модуль и небольшие крылья.

Дальность поражения от этого увеличивается на порядок до 30-50 километров. Тем самым наши самолеты остаются вне зоны действия вражеской ПВО, а бомбы летят точно по адресу.

На одном из заводов Нижегородской области поставили на конвейер бомбы весом в три тонны. Их мощь такова, что в радиусе 35 метров они разрушают все строения полностью.

И наносят сильнейший психологический эффект. В западных СМИ управляемые русские авиабомбы называют «геймченджерами» — то есть в корне меняющими ход боевых действий.

Был опорный пункт — и нет его. Однако стоит поостеречься использовать такие высокопарные эпитеты, в свое время та же западная пресса геймченджерами называла разные типы вооружений — те же беспилотники.

Но в одном нельзя не согласиться — авиаудары наносят критическое поражение укрепрайонам ВСУ, помогая продвигаться вперед пехоте и танкам. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак отправился вместе с нашими бойцами в утренний рейд на купянском направлении.

Это приграничье ЛНР и Харьковский области, купянское направление. Попасть на позиции к нашим бойцам можно только, как они сами говорят, по-серому — то есть рано утром.

Повсюду неразорвавшиеся кассетные боеприпасы. Поля усеяны воронками — это следы от прилетов крупнокалиберной артиллерии.

Боевики уже даже не целятся — бьют куда попало. А прятаться надо — наши дроны-разведчики 24/7 наблюдают за противником.

Вот один из боевиков хаотично двигается вдоль окопа, успевает забежать в первое попавшееся укрытие. Меньше минуты — и туда же залетает дрон-камикадзе.

А этих боевиков ВСУ из блиндажей уже выгнали — они пытаются прятаться под деревьями. Наш беспилотник сбрасывает гранату в скопление националистов.

Подразделение БПЛА группировки «Запад» — одно из самых результативных на фронте. Здесь служат в прошлом программисты, айтишники, которые ориентируются на поле боя уже не хуже бывалых кадровых военных.

«Если мы не видим никакого движения и понимаем, что время три ночи — мы просто работаем по ним. По отработанным целям. Чтобы противник постоянно находился в напряжении. Это уже заметно. Видно по ним, что они не обстреляны. Ведут себя очень опрометчиво», — говорит старший оператор БПЛА с позывным «Канцеляр».

Самые активные бои на этом направлении сейчас идут в районе Синьковки, Тимковки и Ягодного. Там российские войска постоянно улучшают свои позиции и продвигаются все ближе и ближе к Купянску.

Каждый день враг теряет около 100 человек, и ту самую хваленую западную технику. Ресурсы ВСУ истощаются, оборона редеет, а боевики все чаще бегут.

Когда над Купянском поднимется триколор, бойцы не говорят, делать точные прогнозы — не в их правилах. Но то, что он там будет, они не сомневаются.