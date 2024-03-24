Отец погибшего в «Крокусе» мужчины показал последнее сообщение от сына

Отец 35-летнего Павла, погибшего в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», буквально раздавлен. Он перебирает фотографии сына, его жены, вспоминает, как проводил их в дорогу.

И не понимает, как справиться с горем, чтобы начать подготовку к похоронам. Из-за шока мужчина не знает, за что браться, куда обращаться и как забирать тела Павла и его супруги.

«SMS мне прислали, что приехали в Москву, у нас все хорошо, тепло, гуляем. Это было где-то днем… Должны позвонить, как мне его забрать оттуда вместе с женой. Где хоронить, как хоронить, я не знаю ничего. В голове пустота полная», — признался он 5-tv.ru.

По словам мужчины, Павел с женой нечасто бывали в Москве, не ездили на концерты. В этот раз решились на небольшое путешествие. Прибыв в столицу, сын написал папе, мол, добрались, все в порядке, беспокоиться не о чем.

Спустя несколько часов в «Крокусе» началась стрельба, живыми они из концертного зала не выбрались. Семье остается теперь только ждать и перечитывать последние сообщения.

«Мы в Москве, на ВДНХ гуляем. Все хорошо. Тепло, солнечно», — написал Павел отцу в последний раз в жизни.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 133 человека.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о террористах из «Крокуса».