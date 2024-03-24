Была еще одна группа? Ветеран «Альфы» Филатов проанализировал теракт в «Крокусе»

Операция боевиков могла быть спланирована давно, ей предшествовала серьезная и тщательная подготовка.

В «Крокус Сити Холле», скорее всего, параллельно со стрелками могла действовать еще одна группа террористов. Об этом 5-tv.ru заявил президент союза «Офицеры группы Альфа», эксперт по безопасности Алексей Филатов.

В ее задачи, считает он, входил поджег здания, причем по заранее подготовленной программе. Возможно, легковоспламеняющиеся вещества были пронесены заранее — пожар площадью в 13 тысяч квадратных метров не разгорелся бы от нескольких облитых бензином кресел, добавил Филатов.

«Сразу видно, что работали профессионалы, что очень все четко спланировано, скорректировано. Удивила картинка, когда идут двое в распятненке по холлу концертного зала, и один стреляет, причем прицельно в стойке идет, знает, что такое тактическая стрельба, видно, что убивает людей не в первый раз, добивает, если нужно. А второй идет и корректирует работу не только его, но и, видимо, еще каких-то групп», — сказал он.

Как заметил Филатов, у «корректировщика» не было в руках автомата. Не исключено, что он был вооружен, однако в его инструкции могли быть прописаны конкретные обязанности, не связанные с расстрелом.

Основываясь на этом выводе, эксперт предполагает, что поджог здания осуществлялся отдельной группой. Для возгорания такого масштаба, считает ветеран «Альфы», потребовались бы большие объемы бензина, которые пришлось бы разлить в разных частях зала.

«Потому что я не верю, что от какой-то зажигательной гранаты, которую видел мой товарищ, он был в зале в момент, когда вошли вооруженные люди и начали стрелять, загорелись два кресла, и что от этих двух кресел могла загореться кровля», — добавил Филатов.

По данным специалиста, в «Крокусе» стоит самая современная система пожаротушения. И тот факт, что людей она не защитила, говорит о четком планировании, подготовке и внимании организаторов теракта к деталям, указал Филатов.

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