Была еще одна группа? Ветеран «Альфы» Филатов проанализировал теракт в «Крокусе»
Ветеран «Альфы» Филатов: в «Крокусе» могли действовать две группы террористов
Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Операция боевиков могла быть спланирована давно, ей предшествовала серьезная и тщательная подготовка.
В «Крокус Сити Холле», скорее всего, параллельно со стрелками могла действовать еще одна группа террористов. Об этом 5-tv.ru заявил президент союза «Офицеры группы Альфа», эксперт по безопасности Алексей Филатов.
В ее задачи, считает он, входил поджег здания, причем по заранее подготовленной программе. Возможно, легковоспламеняющиеся вещества были пронесены заранее — пожар площадью в 13 тысяч квадратных метров не разгорелся бы от нескольких облитых бензином кресел, добавил Филатов.
«Сразу видно, что работали профессионалы, что очень все четко спланировано, скорректировано. Удивила картинка, когда идут двое в распятненке по холлу концертного зала, и один стреляет, причем прицельно в стойке идет, знает, что такое тактическая стрельба, видно, что убивает людей не в первый раз, добивает, если нужно. А второй идет и корректирует работу не только его, но и, видимо, еще каких-то групп», — сказал он.
Как заметил Филатов, у «корректировщика» не было в руках автомата. Не исключено, что он был вооружен, однако в его инструкции могли быть прописаны конкретные обязанности, не связанные с расстрелом.
Основываясь на этом выводе, эксперт предполагает, что поджог здания осуществлялся отдельной группой. Для возгорания такого масштаба, считает ветеран «Альфы», потребовались бы большие объемы бензина, которые пришлось бы разлить в разных частях зала.
«Потому что я не верю, что от какой-то зажигательной гранаты, которую видел мой товарищ, он был в зале в момент, когда вошли вооруженные люди и начали стрелять, загорелись два кресла, и что от этих двух кресел могла загореться кровля», — добавил Филатов.
По данным специалиста, в «Крокусе» стоит самая современная система пожаротушения. И тот факт, что людей она не защитила, говорит о четком планировании, подготовке и внимании организаторов теракта к деталям, указал Филатов.
Ранее 5-tv.ru писал, что экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала случившееся в Подмосковье заказным преступлением.
- 24 мар
- «Мы с вами, держитесь»: как Россия отреагировала на страшный теракт в «Крокусе»
- 24 мар
- Не забудем и не простим: все причастные к теракту в «Крокусе» поплатятся за это
- 24 мар
- Профессионалы или дилетанты? Какие выводы можно сделать о террористах по видео из «Крокуса»
- 24 мар
- «Заказное массовое убийство»: Кнайсль отреагировала на теракт в «Крокусе»
- 24 мар
- Победитель шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт спас свою мать во время теракта в «Крокусе»
- 24 мар
- «Хватило ума»: Захарова осадила Зеленского после заявления о теракте в «Крокусе»
- 24 мар
- День общенационального траура по погибшим в «Крокус Сити Холле» начался в России
- 24 мар
- Отец погибшего в «Крокусе» мужчины показал последнее сообщение от сына
- 24 мар
- Загадочная история: откуда США знали о грядущем теракте в «Крокусе»
- 24 мар
- От Калининграда до Владивостока: трагедия в «Крокусе» дополнительно сплотила граждан России
Читайте также
93%
0.66 100.22
-0.15
Нашли ошибку?