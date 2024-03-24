Российские силы продолжают успешно зачищать белгородское направление от боевиков ВСУ

|
Алина Крылова
Алина Крылова 86 0

В районах населенных пунктов Потихоново и Землянки в Харьковской области российские бойцы уничтожили около 40 боевиков.

Российские силы продолжают успешно зачищать белгородское направление от боевиков ВСУ

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Российские военные продолжают исправно выполнять свой профессиональный долг, выявляя и зачищая разведывательные группировки на белгородском направлении. Соответствующие мероприятия, направленные на выявление и уничтожение украинских ДРГ в приграничных районах Украины приносят результат: только за последнее время доблестные российские солдаты стерли с лица земли 40 боевиков.

«В результате огневого поражения живой силы и техники Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Потихоново и Землянки Харьковской области уничтожено до 40 военнослужащих», — гласит официальное сообщение Минобороны РФ.

Помимо живой силы подчиненные Зеленского потеряли на указанном направлении чешскую боевую машину «Vampire» и реактивную систему залпового огня «Mars», полученную от Германии.

Соответствующих успехов российские военные добились и на купянском, донецком, авдеевском направлениях. Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике сразу трех бригад ВСУ и успешно отразили три контратаки. Солдаты «Южной» группировки укрепили рубежи, а заодно нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Клещеевка, Красное и Курдюмовка.

Ранее 5-tv.ru писал, как военные ВС России отражают массированную атаку ВСУ в Севастополе.

Тема:
Спецоперация
24 мар
ВКС РФ нанесли удар по ключевым объектам критической инфраструктуры ВСУ
24 мар
Forbes: российские беспилотники молниеносно уничтожают лучшее оружие ВСУ
24 мар
В зоне СВО запустили тесты 3D-печати высокодефицитных деталей военной техники
24 мар
Сильнейший психологический эффект: как планирующие бомбы изменили ситуацию в зоне СВО
23 мар
Полицейские нашли схрон с 250 килограммами боеприпасов в Херсонской области
23 мар
На передовой: пушки «Рапира» уничтожают огневые точки противника в зоне СВО
23 мар
Экипажи Ми-35 уничтожают опорные пункты ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
22 мар
«Выживают за счет поставок НАТО»: Небензя заявил о выполнении одной из целей СВО
22 мар
В Пентагоне заявили, что ВСУ вынуждены отступить по нескольким направлениям
22 мар
Мэр Харькова сообщил об отсутствии электричества во всем городе
+4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

16:12
МиГ-31 не допустил нарушения границы России бомбардировщиками США
16:09
Спецслужбы России и Таджикистана активизируют работу по борьбе с терроризмом
16:04
«Сил и мужества нам всем»: МЧС РФ выразило соболезнования семьям погибших в «Крокусе»
15:49
Председатель СКР провел оперативное совещание на месте теракта в «Крокусе»
15:29
Врач рассказал о единении людей в помощи пострадавшим при теракте в «Крокусе»
15:16
ВКС РФ нанесли удар по ключевым объектам критической инфраструктуры ВСУ

Сейчас читают

Все происходило прямо тут: эксклюзивные кадры изнутри подмосковного «Крокуса» после теракта
Тщательная подготовка? Один из террористов мог быть в «Крокусе» накануне трагедии
Захарова: до конца расследования теракта в «Крокусе» любое оправдание Киева — улика
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок