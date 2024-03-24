Врач рассказал о единении людей в помощи пострадавшим при теракте в «Крокусе»

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 344 0

Врач Синюткин: россияне сплотились для помощи пострадавшим в «Крокусе»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Многие не планировали быть донорами, однако пришли по зову сердца.

Заместитель главного врача по медицинской части в ГБУЗ «Центр крови им. Гаврилова ДЗМ» Артем Синюткин выразил благодарность всем, кто пришел сдать кровь для помощи пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле».

В беседе с 5-tv.ru он рассказал о сплоченности российского общества и доноров. По словам врача, пришло огромное количество людей, чтобы помочь в этой тяжелой ситуации. Многие не планировали быть донорами, однако пришли «по зову сердца».

«Российский человек, как всегда, показал себя с самой высокой позиции единения людей. Та отдача, с которой люди пришли, она вызывает только восхищение. Невероятное количество людей. Очереди — я просто никогда таких не видел. Нижайшая благодарность этим людям, за их отношение, за то, как они отдали часть себя, чтобы помочь людям, которые пострадали», — сказал Синюткин.

Он отметил, что светлая память о погибших навсегда останется в наших сердцах.

Число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 154 человек. Об этом свидетельствуют официальные данные Минздрава Московской области. Среди потерпевших были несовершеннолетние. В результате трагедии всего погибли 133 человек, из которых трое — подростки.

Стрельба произошла в концертном зале вечером в минувшую пятницу. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

Ранее 5-tv.ru показывал эксклюзивные кадры изнутри подмосковного «Крокуса» после теракта.

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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