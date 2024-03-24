Повсеместная скорбь: в Музее Победы зажгли свечи в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Всего при нападении боевиков погибли 133 человека, включая трех детей.

В Москве в Музее Победы зажгли свечи в знак скорби о погибших при страшном теракте в «Крокус Сити Холле». В здании собралось большое количество людей от мала до велика. В память об утраченных жизнях неравнодушные люди зажгли десятки свечей.

В главном здании на Поклонной горе прозвучала приглушенная музыка великих композиторов, в том числе Адажио Альбинони и «Реквием» Моцарта».

«24 марта, в день общенационального траура в России, в Музее Победы в знак скорби по всем погибшим в „Крокус Сити Холле“ на десятках плазменных экранов зажгутся свечи. Кроме того, в течение всего дня в главном здании музея на Поклонной горе будет звучать приглушенная печальная музыка, в том числе Адажио Альбинони и „Реквием“ Моцарта», — сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что один из террористов мог быть в «Крокусе» накануне трагедии.