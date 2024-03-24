Первого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» отправили в СИЗО до 22 мая

Басманный суд Москвы отправил под арест фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК "Террористический акт". Мирзоев признал вину в полном объеме.

Суд удовлетворил ходатайство органов следствия и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 22 мая.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.