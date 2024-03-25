Террористам из «Крокуса» выплатили бы по 900 рублей за каждое убийство при 137 жертвах

Им выдали аванс в размере 250 тысяч рублей, столько же полагалось после ужасающей атаки.

Устроившие теракт в «Крокус Сити Холле» боевики должны были получить за это 500 тысяч рублей на всех. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Посетителей концертного зала расстреливали четыре террориста, суд уже отправил их в СИЗО. С учетом последних данных о числе жертв — 137 людей — за убийство невинного человека каждому из них полагалось чуть больше 900 рублей.

Выяснилось, что террористам выдали общий аванс в 250 тысяч рублей, переведя сумму на банковскую карту. Остальное обещали после атаки.

По данным источника, двое участников нападения на «Крокус Сити Холл», предположительно, получили инструкции во время поездки в Турцию. Остальных организаторы теракта нашли и привлекли уже на территории России.

Всего силовики задержали 11 человек, причастных к трагедии в Красногорске. Другой источник уточнил, что преступников нельзя назвать классической террористической ячейкой.

Группа была сформирована буквально за несколько недель до атаки. Современные технологии, вероятно, позволили организаторам руководить процессом из-за рубежа.

В случае с «Крокусом», допускают источники, речь идет, вероятно, о случайно подобранных исполнителях. Все они не обладают высоким интеллектом и каким-либо критическим мышлением, поэтому кураторам нетрудно было их завербовать.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Четверо фигурантов отправлены в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, какие проблемы с безопасностью могли быть в «Крокусе».