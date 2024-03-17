Собянин: летевший в сторону Москвы БПЛА ликвидирован в Домодедовском районе

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Евгения Романова
Евгения Романова 18 0

Это уже пятый за день дрон, сбитый недалеко от столицы.

Собянин: летевший в сторону Москвы БПЛА ликвидирован в Домодедовском районе

Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Атака беспилотников на Москву

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник на подлете к Москве. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал он.

Согласно предварительным данным, разрушений и пострадавших в результате атаки нет. На месте сейчас работают специалисты экстренных служб.

Прежде сообщалось, что рано утром 17 марта в Домодедовском округе были сбиты украинские беспилотники на подлете к Москве. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. Позднее силы ПВО уничтожили дроны в Раменском и Ступинском городских округах. По данным Минобороны РФ, в течение ночи и утра ВСУ пытались атаковать восемь регионов России с применением 35 беспилотников.

Ранее 5-tv.ru писал, что девять снарядов РСЗО Vampire уничтожены над Белгородской областью. Неонацистами были использованы три снаряда системы «Ураган».

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