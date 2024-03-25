«Территориальный раздел»: экс-посол Британии призвал к переговорам по Украине

Эфирная новость 69 0

Экс-посол Великобритании в РФ Брентон призвал Запад к переговорам по Украине

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Гучек; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Энтони Брентон считает, что западное оружие не оправдало ожиданий.

На Западе уже не только говорят о необходимости начала переговоров по Украине, но и признают — часть ее бывших территорий навсегда останется за Россией. Такое мнение высказал бывший посол Великобритании в Москве.

Энтони Брентон написал колонку для издания Financial Times, где проанализировал положение ВСУ на поле боя. По словам экс-дипломата, у Украины не остается шансов. Хваленое натовское оружие не помогло. Тут Брентон перечисляет танки Leopard, кассетные боеприпасы. И даже истребители F-16 не принесут победу. По его словам, все это оружие не оправдало ожиданий, а финальный мирный договор будет на условиях, как минимум неприятных для Запада.

«Произойдет территориальный раздел, при котором большая часть Украины останется украинской, но некоторые части, которые этого не желают — яркий пример Крым — будут российскими. Да, это будет болезненно для всех, кого это касается, но, возможно, менее болезненно, чем происходящее в последние два года», — написал бывший британский посол.

Брентон также добавил, что Запад продолжит нести огромные репутационные потери. И отметил, что пока страны НАТО проводят свою «мстительную» политику, имея в виду провокации в отношении России и расширение альянса, весь остальной мир за этим наблюдает и видит, как Запад ничего не делает с гораздо более серьезными вызовами мировому порядку, такими как массовое убийство Израилем мирных жителей Сектора Газа.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О ее начале президент Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года. Тогда власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью на фоне участившихся обстрелов со стороны киевского режима. Ряд западных стран назвал спецоперацию России «вторжением» и поддержал Украину.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru писал, что Китай предложил вариант урегулирования конфликта на Украине.

Тема:
Спецоперация
25 мар
«Красная линия»: Сийярто высказался о возможности отправки войск Венгрии на Украину
25 мар
«Смертельные качели»: на Украине рассказали о тактике армии России в зоне СВО
25 мар
Власти Запорожской области сообщили о прорыве обороны ВСУ у села Вербовое
25 мар
До 120 боевиков ВСУ и шесть танков: Минобороны РФ о ситуации под Авдеевкой
25 мар
«Предупреждение для НАТО»: Британия об уничтожении Россией истребителей F-16
25 мар
Украинские СМИ заявили о взрывах в Киеве и районе аэропорта Жуляны
25 мар
Пушилин заявил о продвижении российских бойцов в районе Часов Яра
25 мар
«Намеренная попытка запугивания»: Сальдо о террористических действиях ВСУ под Херсоном
25 мар
Средства ПВО перехватили 11 украинских беспилотников над Ростовской областью
25 мар
Расчеты гаубиц «Мста-Б» целиком уничтожили укрепрайон ВСУ в зоне спецоперации
+3° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

18:07
Губернатор Брянской области Богомаз отметил героизм силовиков, задержавших подозреваемых в теракте в «Крокусе»
17:58
МИД России выразил демарш временному поверенному Австралии
17:42
«Территориальный раздел»: экс-посол Британии призвал к переговорам по Украине
17:34
СК требует арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
17:30
Участники форума «АТОМЭКСПО-2024» почтили память жертв теракта в «Крокусе»
17:15
Посол России отказался посещать МИД Польши: «Ответа не получил»

Сейчас читают

«Понятийный отказ от государства»: страсти по Парижу, две стороны медали и совесть
Стекло, бетон и арматура: что осталось от концертного зала «Крокуса» после теракта
Это яркий почерк Ми-6? Кто стоит за расстрелом в «Крокусе» — самым страшным терактом последних лет
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок