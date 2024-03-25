До 120 боевиков ВСУ и шесть танков: Минобороны РФ о ситуации под Авдеевкой

Киевский режим понес существенные потери за сутки.

Российские бойцы продолжают продвижение на авдеевском направлении. Так, за сутки было улучшено положение по переднему краю, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«На авдеевском направлении в результате успешных действий подразделения группировки войск „Центр“ улучшили положение по переднему краю и отразили десять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 53-й, 47-ймеханизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское и Бердычи Донецкой народной республики», — говорится в сводке.

В результате киевский режим понес потери. Так, армия Украины лишилась до 120 боевиков, шести танков, двух боевых бронированных машин и двух автомобилей.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка „Акация“, гаубица Д-20, противотанковая пушка „Рапира“, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48», — добавили в Минобороны.

Россия продолжает СВО на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в ходе обращения к нации. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала СВО по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам британского эксперта Александра Меркуриса, бойцы армии России показали странам НАТО, что способны уничтожать поставленные Украине истребители F-16.