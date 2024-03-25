До 120 боевиков ВСУ и шесть танков: Минобороны РФ о ситуации под Авдеевкой

Минобороны РФ: подразделения улучшили положение по переднему краю под Авдеевкой
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Киевский режим понес существенные потери за сутки.
Российские бойцы продолжают продвижение на авдеевском направлении. Так, за сутки было улучшено положение по переднему краю, сообщает пресс-служба Минобороны России.
«На авдеевском направлении в результате успешных действий подразделения группировки войск „Центр“ улучшили положение по переднему краю и отразили десять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 53-й, 47-ймеханизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское и Бердычи Донецкой народной республики», — говорится в сводке.
В результате киевский режим понес потери. Так, армия Украины лишилась до 120 боевиков, шести танков, двух боевых бронированных машин и двух автомобилей.
«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка „Акация“, гаубица Д-20, противотанковая пушка „Рапира“, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48», — добавили в Минобороны.
Россия продолжает СВО на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в ходе обращения к нации. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала СВО по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам британского эксперта Александра Меркуриса, бойцы армии России показали странам НАТО, что способны уничтожать поставленные Украине истребители F-16.
- 25 мар
- «Предупреждение для НАТО»: Британия об уничтожении Россией истребителей F-16
- 25 мар
- Украинские СМИ заявили о взрывах в Киеве и районе аэропорта Жуляны
- 25 мар
- Пушилин заявил о продвижении российских бойцов в районе Часов Яра
- 25 мар
- «Намеренная попытка запугивания»: Сальдо о террористических действиях ВСУ под Херсоном
- 25 мар
- Средства ПВО перехватили 11 украинских беспилотников над Ростовской областью
- 25 мар
- Расчеты гаубиц «Мста-Б» целиком уничтожили укрепрайон ВСУ в зоне спецоперации
- 25 мар
- «Торы» на круглосуточном дежурстве. Лучшее видео из зоны СВО за день
- 25 мар
- Стали известны объемы финансовой поддержки Украины со стороны Нидерландов
- 25 мар
- Сокрушительные удары возмездия по военным объектам на Украине. Главное
- 24 мар
- Над Белгородской областью сбиты 22 снаряда РСЗО Vampire
Читайте также
75%
0.66 100.22
-0.15
Нашли ошибку?