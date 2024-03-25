«Предупреждение для НАТО»: Британия об уничтожении Россией истребителей F-16

Меркурис: удары ВС РФ по аэродромам Украины являются предупреждением для НАТО
Фото: www.globallookpress.com / Gianluca Vannicelli
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Киевский режим несет потери, как в живой силе, так и технике, включая западную. И это серьезный сигнал для «союзников».
Бойцы армии России показали странам НАТО, что способны уничтожать поставленные Украине истребители F-16. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
Он отметил, что удары российской армии по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), в частности аэродромам, демонстрируют мощь, а также способность уничтожать поставленные киевскому режиму западные самолеты.
«Ущерб, нанесенный этому аэродрому, возможно, замедлит поставку F-16, но это также послужит предупреждением для держав НАТО: если F-16 действительно будут базироваться на этом аэродроме, то русские смогут нанести по ним удар», — заявил Меркурис.
Россия продолжает СВО на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в ходе обращения к нации. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала СВО по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцы российской армии продвигаются в районе Часов Яра в Донецкой народной республике (ДНР).
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