Это важно знать: как правильно подготовиться к сдаче крови

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Алина Крылова
Алина Крылова 79 0

Собирающийся сдавать кровь донор не должен иметь противопоказаний

Это важно знать: как правильно подготовиться к сдаче крови

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Тема:
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Прогремевший в «Крокусе» теракт в очередной раз в истории РФ сплотил граждан всей страны.

После теракта в «Крокусе» все желающие помочь пострадавшим вот уже третьи сутки буквально штурмуют медицинские учреждения. Желавшие стать донорами крови соотечественники выстраиваются в огромные очереди, чтобы помочь тем, кто экстренно нуждается в важном компоненте.

Чтобы процедура прошла правильно, а усилия не пропади даром, врачи советуют соблюдать рекомендации, позволяющие провести саму процедуру забора крови максимально безболезненно. Пренебрежение хотя бы одним из правил может привести к тому, что биологический компонент не подойдет по одному из параметров и окажется полностью бесполезен.

Как пишет URA.RU, первое и незыблемое правило — донором может стать любой человек, достигший 18 лет, не имеющий противопоказаний и хронических болезней, вес которого достигает 50 килограммов.

«При каждом визите в учреждение Службы крови потенциальный донор проходит бесплатное медицинское обследование, которое включает в себя приема врачом-трансфузиологом и предварительное лабораторное исследование», — объясняют журналистам профильные специалисты.

Поводом для отказа в заборе крови могут послужить плохие анализы, температура тела выше 37 градусов, пульс (менее 55 ударов в минуту и более 95 ударов в минуту), новые татуировки на теле, перенесенные менее месяца респираторные заболевания, недавние роды. В перечне противопоказаний также значатся перенесенная прививка (с момента вакцинации должно пройти не меньше десяти дней) и критически опасные заболевания, такие ка ВИЧ и СПИД.

Подготовить организм к сдаче крови важно правильно и своевременно. Так, количество сна в ночь перед сдачей должно составлять не менее восьми часов. Последний прием пищи при этом необходимо осуществлять не позже, чем за четыре часа до процедуры. Курить и принимать алкоголь перед процедурой крайне нежелательно. Идеально, если донор откажется от спиртного минимум за 48 часов до сдачи биоматериала, а от приема антибиотиков и вовсе за 72 часа.

Врачи точно не допустят к сдаче крови тех, кто пришел на процедуру после ночного дежурства и бессонной ночи или тех, кто совсем недавно освободился после интенсивной работы.

Ранее 5-tv.ru писал, что москвичи продолжают стоять в очередях на сдачу крови для пострадавших в «Крокусе».

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