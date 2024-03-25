Наши бойцы, выполняя задачи спецоперации, заняли уже 90% сел. Именно такие данные называют сами власти киевского режима.

Вооруженные силы России продвигаются в зоне спецоперации на Украине, держа ВСУ в постоянном напряжении. Об этом заявил бывший полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.

«Держать постоянно в напряжении — все равно ломается, вот они и продвигаются. Бердычи, Орловка, Тоненькое, Ивановское уже зашли. Раньше были на околицах, а сейчас уже в селах, заняли 90% сел», — сказал он.

Российские войска используют тактику «смертельных качелей». Как объяснил Стариков, наши бойцы оказывают давление на противника по всей линии боевого соприкосновения, выискивая слабые места.

Читайте также Власти Запорожской области сообщили о прорыве обороны ВСУ у села Вербовое

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru со ссылкой на херсонского губернатора Владимира Сальдо сообщал, что боевики ВСУ перешли на террористическую тактику. Они сосредоточились на обстрелах гражданских объектов с помощью артиллерии, терроризируя тем самым население российского региона.

* — признан иностранным агентом на территории России