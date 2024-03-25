Спасатели МЧС разобрали более 90% обрушившихся конструкций «Крокуса»

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 38 0

Всего задействовано 150 специалистов МЧС РФ и 30 единиц спасательной техники.

Спасатели МЧС разобрали более 90% обрушившихся конструкций «Крокуса»

Фото: Telegram / МЧС России / mchs_official

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Стрельба в Крокус Сити Холл

Сотрудники МЧС практически полностью разобрали завалы обрушившихся конструкций во время теракта в «Крокус Сити Холле». Работа завершена на 90%. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Наиболее сложный участок — это завал на балконе зрительного зала», — уточняется в сообщении в Telegram-канале министерства.

Кинологи обследуют каждый метр завала. Спасатели разбирают металлические конструкции и вывозят их при помощи строительного комплекса.

Всего задействовано 150 специалистов МЧС РФ и 30 единиц спасательной техники. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек, в том числе три ребенка. Как сообщает Минздрав Подмосковья, количество пострадавших составляет 182 человека.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Четверо фигурантов, задержанных в Брянской области при попытке пересечь границу с Украиной, отправлены в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что губернатор Брянской области Богомаз отметил героизм силовиков, задержавших подозреваемых в теракте в «Крокусе».

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