Первые 60 пострадавших при теракте в «Крокусе» получили выплаты

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 70 0

Тем, кто приезжает опознавать тела и искать родственников, предоставляется бесплатное жилье и питание.

Первые 60 пострадавших при теракте в «Крокусе» получили выплаты

Фото: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Выплаты уже получили первые 60 человек, пострадавших при теракте в подмосковном «Крокусе». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уже приступили к реальным выплатам, 60 человек получили эти пособия, единовременные выплаты», — сказал он на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Тем, кто приезжает опознавать тела и искать родственников после теракта, предоставляется бесплатное жилье и питание, указал Собянин. 

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 139 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
25 мар
Путин заявил о создании на Украине нового «Гитлерюгенда»
25 мар
Собянин: Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта
25 мар
Группа «Пикник» и оркестр «Таврический» проведут в Петербурге вечер памяти жертв теракта в «Крокусе»
25 мар
Соучастники террористов из «Крокуса» предоставили им квартиру и машину
25 мар
Интуитивно шли по следу: сотрудник СОБРа рассказал о преследовании террористов из «Крокуса»
25 мар
Поисковая операция в «Крокусе» продлится до вечера 26 марта
25 мар
Число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 139
25 мар
Обвиняемые в теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках
25 мар
Более двух тонн крови для пострадавших в «Крокусе» сдали за выходные в Москве
25 мар
Общее горе: люди приносят игрушки и цветы к мемориалу у «Крокуса»
+3° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
92.78
0.17 100.37
0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

22:59
Путин заявил о создании на Украине нового «Гитлерюгенда»
22:44
Собянин: Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта
22:44
Путин поблагодарил силовиков за задержание террористов из «Крокуса»
22:30
Группа «Пикник» и оркестр «Таврический» проведут в Петербурге вечер памяти жертв теракта в «Крокусе»
22:17
Соучастники террористов из «Крокуса» предоставили им квартиру и машину
22:10
Путин констатировал полный провал контрнаступления ВСУ

Сейчас читают

«Понятийный отказ от государства»: страсти по Парижу, две стороны медали и совесть
«Нуждаемся в людях»: в Финляндии обеспокоенны опустением городов у границы с РФ
Это яркий почерк Ми-6? Кто стоит за расстрелом в «Крокусе» — самым страшным терактом последних лет
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок