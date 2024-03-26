Российские «Грады» накрыли мощный укрепрайон ВСУ под Авдеевкой

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Освобожденные территории обследуют саперы.

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

К событиям в зоне спецоперации. На авдеевском направлении наши артиллеристы поддержали действия штурмовых бригад и с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили мощный укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Там же, в окрестностях освобожденной Авдеевки, военные инженеры проводят разминирование. Обследуют дороги и жилую застройку. В арсенале бойцов — миноискатели, специальные щупы и роботы-саперы «Уран-6».

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Президент Владимир Путин объявил о ее начале 24 февраля 2022 года, после того как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский дрон заснял, как ВСУ избавляются от тел своих сослуживцев.

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Спецоперация
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