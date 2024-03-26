Российский дрон заснял, как ВСУ избавляются от тел своих сослуживцев
Дрон РФ заснял попытки ВСУ скрыть тела погибших боевиков в лесопосадке
Фото: Reuters / RFE / RL / Serhii Nuzhnenko
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Зачем киевский режим таким образом ликвидирует побратимов?
Разведывательный беспилотник ВС России снял на видео, как эвакуационная команда армии Украины сбросила в лесопосадке тела своих погибших боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Инцидент случился в тот момент, когда бойцы РФ совершили на херсонском направлении огневой налет на один из украинских объектов в зоне СВО. Дрон отслеживал действия противника после нанесенного удара.
Как рассказал источник агентства, боевики эвакуировали из уничтоженного объекта двух раненых на пикапе и повезли их в тыл. Позднее машина сменила курс и заехала в лесополосу.
«Когда машина остановилась, украинская эвакуационная команда извлекла из пикапа двух уже мертвых на тот момент своих побратимов, которых ранее эвакуировала, выгрузила их тела в лесополосе и поехала дальше», — говорится в материале.
Отмечается, что тем самым ВСУ скрывают свои потери и препятствует выплатам компенсаций семьям погибших боевиков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине рассказали о тактике армии России в зоне СВО.
Россия продолжает проводить СВО, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия РФ якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
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