Российские войска нанесли удары по базам украинских боевиков в Харькове

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 188 0

РИА Новости: ВС РФ ударили по общежитию МВД и танковому училищу ВСУ в Харькове

Российские войска нанесли удары по базам украинских боевиков в Харькове

Фото: www.globallookpress.com / Abed Rahim Khatib

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Тема:
Спецоперация

РФ продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Российские войска нанесли ряд ударов по общежитию Харьковского национального университета внутренних дел и танковому училищу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По информации СМИ, в общежитии базируются боевики штурмовой бригады «Лють» Национальной полиции Украины.

«Из Харькова сообщают, что один из прилетов этой ночью был опять в школу МВД „Бандурки“. Фиксировался сильный взрыв, большой столб черного дыма. После прилета — более десятка „скорых“, квартал оцеплен», — передает Лебедев информацию своих харьковских коллег.

Кроме того, взрывы фиксируются и на территории танкового училища. Всего ВС РФ нанесли несколько ударов по целям, в том числе, ночью.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что в Харькове разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ.

Тема:
Спецоперация
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