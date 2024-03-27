Су-34 наносят удары по «опорникам» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день

Летчики ВКС выполняют боевые задачи при любых метеорологических условиях.
Фото, видео: Пресс-служба ПАО "ОАК" / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении
Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении в зоне проведения СВО. Бомбардировка была выполнена фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.
Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, самолеты благополучно вернулись на аэродром вылета. Летчики ВКС выполняют боевые задачи в любое время суток и любых метеорологических условиях.
Расчеты гаубиц «Мста-С» громят ВСУ в приграничных районах
Боевые расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад», действуя в составе разведывательно-ударных контуров, наносят огневое поражение по скоплению техники и живой силе украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.
Целеуказание и корректировка огня артиллерийских расчетов ведется с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов группировки, что позволяет передавать на огневую позицию данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени.
На видео артиллеристы выкатились из «дома» — так они не без оснований прозвали одно из основных укрытий. И через несколько километров по одному из проработанных маршрутов прибыли на огневую позицию.
Плановых целей в последние дни не было — только срочные, требующие максимальной скорости на всех этапах. Артиллеристы действуют максимально быстро: эффективность их ударов командование уже не раз оценило по достоинству, многие бойцы удостоены госнаград.
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