Российские войска вытесняют ВСУ в районе Белогоровки в ДНР

Российские подразделения последовательно улучшают свои позиции вдоль всей линии соприкосновения. На донецком направлении бойцы заняли выгодные рубежи в районе Белогоровки. Это ключевой населенный пункт для полного освобождения Луганской республики и развития наступления в сторону ДНР. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак на месте следит за ходом боевых действий.

Из ручного гранатомета российский штурмовик разбирает оставшиеся бетонные укрепления боевиков. Это тот самый меловой завод в Белогоровке, который штурмуют наши подразделения. У противника здесь практически не осталось укрытий.

Из лесопосадки видно участок мелового завода, который перешел под контроль наших войск. Оттуда они ведут наступление. Видно также насколько сильно это не нравится противнику. Чуть левее — полностью горит поле. Обстреливают боевики его зажигательными снарядами.

До недавнего времени эта лесопосадка была последним безопасным участком. Сейчас ситуация изменилась.

«Тут в принципе заход и выход каждый — это большая работа и физическая нагрузка», — отмечает заместитель командира отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Орел».

На свой страх и риск доходим до края этой лесопосадки. Отсюда завод как на ладони. Предприятие все в дыму, а на фоне не прекращается стрелковый бой.

«Тут до завода примерно полтора километра. Наша позиция — метров 100-200, где-то в метрах 60 находятся враги», — рассказал командир подразделения БПЛА спецназа «Ахмат» с позывным «Шило»

Отсюда ведут разведку операторы БПЛА спецназа Ахмат.

«Сначала находится разведка территории: где находится враг и где какие позиции. Потом сразу же мы поднимаем камикадзе. Враг атакует нас кассетами», — сообщил «Шило».

К кассетным боеприпасам бойцы «Ахмата» уже привыкли. Сами же стараются противника постоянно неприятно удивлять. Обстреливают врага даже неуправляемыми авиационными ракетами. Причем с земли.

Эти боеприпасы достались нашим бойцам во время недавнего штурма. Авиации у «Ахмата» своей на этом участке нет. Но не пропадать же добру? Местные Кулибины придумали, как использовать снаряды.

«Пришлось изобрести еще одну установку наземную для запуска. Она разборная полностью. Примитивное прицельное устройство сделано с противотанкового гранатомета. Станок с противотанкового гранатомета — как вертикаль, так и горизонталь», — рассказал заместитель командира отряда по вооружению спецназа «Ахмат» с позывным «Пожарный».

«На что похожа из традиционного вооружения?» — интересуется корреспондент.

«СПГ-9», — отвечает военный.

Под руководством «Пожарного» бойцы «Ахмата» изобрели еще несколько орудий, которые сейчас помогают при штурме.

«Ребята продвигаются каждый день, хотя бы небольшие участки, но забираем. Территорию завода в принципе контролируем мы всю. За Белогоровку они держатся. Но опять же это вопрос времени. В ближайшем будущем исправим, и Белогоровка будет наша», — заявил заместитель командира отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Орел».

Это позволит не только взять под полный контроль Луганскую народную республику, но и прорвать северский участок фронта — стратегический для ВСУ. И если здесь оборона у боевиков начнет сыпаться, наши войска смогут занять очень важный плацдарм, который позволит наращивать наступление и быстрее освободить ДНР.