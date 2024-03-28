Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное на утро 28 марта
Соцфонд назначил 38 пенсий по потере кормильца родственникам погибших в Крокусе
Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru
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Продолжаются медицинские экспертизы, в больницах врачи сражаются за жизни тяжелораненых.
До 143 выросло количество жертв теракта в «Крокус Сити Холле». В МЧС обновили списки погибших, при этом в Минздраве отметили, что данные еще могут быть скорректированы.
Продолжаются медицинские экспертизы, в больницах врачи сражаются за жизни тяжелораненых. Между тем в Социальном фонде уже назначили порядка 40 пенсий пострадавшим семьям — все они в ту жуткую ночь потеряли своих кормильцев.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.
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