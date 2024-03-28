Спецназ отбросил подразделения ВСУ от Белгородской области

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Группировка прикрытия государственной границы задействовала данные разведки с земли и беспилотников.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российский спецназ в очередной раз отбросил подразделения ВСУ от Белгородской области. Чтобы обнаружить украинских боевиков, группировка прикрытия государственной границы задействовала данные разведки с земли и беспилотников.

После этого наш танк начал уничтожать противника прямой наводкой. В ответ националисты стреляли из крупнокалиберных минометов и использовали ударные дроны.

Однако данные объективного контроля показали, что победителем из интенсивной перестрелки вышел российский спецназ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

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