На раз-два: российские военные подбили танк Abrams под Авдеевкой

Российские военные подбили танк Abrams под Авдеевкой
Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО
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Российские бойцы, как и всегда, работают четко и слаженно.
Российские военные уничтожили еще один американский танк Abrams — на этот раз машину подбили под Авдеевкой. Об этом сообщил советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев в Telegram-канале.
Танк подбили в районе Бердычей в ходе продолжающегося наступления группировки войск «Центр». Отмечается, что власти региона с первого дня спецоперации взаимодействуют с бойцами ВС России, включая военных из отдельных гвардейских бригад специального назначения.
«Совсем недавно мы были в гостях у третьей гвардейской бригады, передали им бронированный автомобиль», — написал Лежнев.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как скопление боевиков попало под «Град».
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