В кратчайшие сроки: как полиция вычислила машину устроивших теракт в «Крокусе»
МВД: авто обвиняемых в теракте установили по видео из горящего «Крокуса»
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Telegram / Ирина Волк / IrinaVolk_MVD; 5-tv.ru
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В этот момент здание уже горело, но материалы с камер видеонаблюдения удалось спасти.
Полицейские спасли из горящего в Подмосковье «Крокус Сити Холла» видео, благодаря которому удалось в кратчайшие сроки установить машину обвиняемых в теракте. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
В пятницу, 22 марта, на место прибыли начальник полиции УМВД РФ по Красногорску полковник полиции Максим Мягков и его заместитель подполковник Дмитрий Новиков. Они сразу же отправились в серверную концертного зала. Здание уже горело в тот момент, но пока огонь не распространился, нужно было изъять видео, на которых были зафиксированны подозреваемые и их маршрут передвижения.
«Взломав дверь в помещение, полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России просмотрели видеоматериалы и идентифицировали автомобиль, на котором скрылись предполагаемые террористы», — написала Волк.
В дальнейшем благодаря этим данным удалось установить маршрут подозреваемых и задержать их.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
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По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.
На днях глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что допускает причастность Запада и Украины к теракту в «Крокусе». По его словам, устроившие нападение на концертный зал преследовали цель раскачать ситуацию в России. Причем этих злоумышленников, пытавшихся сбежать из РФ, на другой стороне встретили бы «как героев».
Следственный комитет намерен заняться расследованием терактов, организованных США против России.
Ранее 5-tv.ru писал, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила зрелость российского общества после теракта в «Крокусе».
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