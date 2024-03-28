В кратчайшие сроки: как полиция вычислила машину устроивших теракт в «Крокусе»

В этот момент здание уже горело, но материалы с камер видеонаблюдения удалось спасти.

Полицейские спасли из горящего в Подмосковье «Крокус Сити Холла» видео, благодаря которому удалось в кратчайшие сроки установить машину обвиняемых в теракте. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

В пятницу, 22 марта, на место прибыли начальник полиции УМВД РФ по Красногорску полковник полиции Максим Мягков и его заместитель подполковник Дмитрий Новиков. Они сразу же отправились в серверную концертного зала. Здание уже горело в тот момент, но пока огонь не распространился, нужно было изъять видео, на которых были зафиксированны подозреваемые и их маршрут передвижения.

«Взломав дверь в помещение, полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России просмотрели видеоматериалы и идентифицировали автомобиль, на котором скрылись предполагаемые террористы», — написала Волк.

В дальнейшем благодаря этим данным удалось установить маршрут подозреваемых и задержать их.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.

На днях глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что допускает причастность Запада и Украины к теракту в «Крокусе». По его словам, устроившие нападение на концертный зал преследовали цель раскачать ситуацию в России. Причем этих злоумышленников, пытавшихся сбежать из РФ, на другой стороне встретили бы «как героев».

Следственный комитет намерен заняться расследованием терактов, организованных США против России.

Ранее 5-tv.ru писал, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила зрелость российского общества после теракта в «Крокусе».