Во имя жизни: звезды эстрады заявили о важности проекта «Голос мой услышь»

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Звезды эстрады заявили о важности проекта «Голос мой услышь»

Фото, видео: vk.com; 5-tv.ru

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Стрельба в Крокус Сити Холл

Акцию организовали, чтобы поддержать всех тех, кто чудом спасся при теракте в «Крокусе», но нуждается в помощи.

Поддержать пострадавших в чудовищном теракте призвана акция «Голос мой услышь». Одноименный альбом записали российские исполнители вместе с VK. В нем звучат песни Муслима Магомаева, в честь которого был назван концертный зал. Деньги, вырученные от записи треков, перечислят потерпевшим. Подробнее об альбоме расскажет корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Они не могли не высказаться. И выбрали для этого слова, что были написаны десятилетия назад. Но сегодня они звучат особенно проникновенно. Эта музыка — и есть тот свет, что рассеет боль и страх, которые принесли события 22 марта. В знак поддержки пострадавших и в память о тех, кто не пережил ту страшную ночь — артисты, не раз выступавшие в «Крокусе» и выпустили этот альбом.

«Во-первых, я очень горд. За наших, за русских людей, не только за русских, а вообще за людей, которые объединились. Когда я был в „Крокусе“ на месте трагедии, я чувствовал спиной громадную силу, громаднейшую силу людей, которые объединились, встали», — подчеркнул певец Владимир Пресняков-младший.

Альбом называется «Голос мой услышь». Инициатором его создания выступила VK-музыка. В нем — популярные песни Муслима Магомаева. Его имя носил уничтоженный террористами концертный зал. Надпись на фасаде выдержала и пожар, и обрушение.

Журавли, сотканные из света, взмывали в небеса со стен «Крокуса» в ночь памятной акции. Это одна из главных песен Магомаева. На вышедшем этим утром сборнике ее исполняет Полина Гагарина.

Всего в альбоме 12 песен. Среди исполнителей как мэтры эстрады — Владимир Пресняков, Баста, Стас Михайлов и Николай Расторгуев, так и молодежь: Ваня Дмитриенко, Люся Чеботина, Navai, Юля Паршута.

В альбоме палитра как классических, так и современных аранжировок: от чистого фортепиано и симфонического оркестра до электроники. При этом, музыкантам удалось сохранить мелодизм этих песен.

Слушать альбом можно на любых отечественных стриминговых платформах: все существующие музыкальные сервисы поддержали акцию. Ведь ее цель — помощь тем, кто пострадал во время теракта.

«Мы будем очень благодарны, если вы послушаете и оцените, потому что все средства, полученные от ваших прослушиваний, мы отправим на поддержку семьи погибших и пострадавших. Вместе мы со всем справимся», — подчеркнула Люся Чеботина.

Эта поддержка очень нужна, ведь сердца тех, кто потерял родных или пострадал сам, еще не скоро покинет боль, которую принесла трагедия в «Крокусе».

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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