Командующий группировкой войск «Центр» Мордвичев награжден медалью «Золотая Звезда»

|
Евгения Романова
Евгения Романова 52 0

Шойгу вручил звезду Героя России генерал-полковнику Мордвичеву

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Под его командованием наши бойцы полностью освободили Авдеевку в феврале.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу наградил медалью «Золотая Звезда» генерал-полковника Андрея Мордвичева. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства в Telegram-канале.

«Министр обороны РФ поздравил генерал-полковника Андрея Мордвичева, поблагодарил за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе», — говорится в сообщении.

Как подчеркнул Шойгу, Мордвичев заслужил высшее звание в РФ, ведь он достойно и уверенно защищает людей на всех рубежах. Ратный труд генерал-полковника, добавил министр, оценил как президент России Владимир Путин, так и вся наша страна.

Генерал-полковник Андрей Мордвичев командует группировкой войск «Центр» в зоне спецоперации на Украине. Под его руководством наши военные полностью освободили 17 февраля Авдеевку в ДНР.

Следует отметить, что при наступлении ВС РФ украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до соответствующего приказа главкома ВСУ Александра Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы. Освобождение города позволило российским силам отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от атак со стороны националистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что спасшего жизнь командиру танка «Алеша» бойца наградили орденом Мужества. Находясь на передовой, Сергей Соленов закрыл своим телом от украинской гранаты лейтенанта Александра Левакова.

Тема:
Спецоперация
28 мар
«Враг понимает»: зачем Украина собрала под Харьковом западную технику
28 мар
ВСУ лишились еще одного танка Abrams на авдеевском направлении
28 мар
«Идеальная мишень»: на Украине заговорили о новой проблеме у боевиков ВСУ
28 мар
Песков оценил слова экс-канцлера Германии о помощи в переговорах по Украине
28 мар
«Не допустить войны России и НАТО»: Шольц побоялся отправлять Taurus на Украину
28 мар
«Коалиция бронетехники»: как Польша стала спонсором преступного киевского режима
28 мар
«Другого решения не вижу»: экс-канцлер ФРГ назвал условия установления мира на Украине
28 мар
Швеция признала, что не запрещает вербовку граждан посольством Украины
28 мар
«Мир возможен»: Шольц высказался о переговорах по конфликту на Украине
28 мар
«Ситуация мирная»: японский журналист о реальной обстановке в Мариуполе
+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
92.59
0.02 100.27
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:37
Не без скандала: глава МИД Латвии Кариньш уходит в отставку
15:21
Румыния начнет выдавать шенгенские визы россиянам, но при каких условиях?
15:16
«Враг понимает»: зачем Украина собрала под Харьковом западную технику
15:08
Роскомнадзор ограничил доступ к 11 Telegram-каналам с террористическим контентом
15:07
«Расходный материал»: мог ли Киев быть заказчиком теракта в «Крокусе»
14:59
Подушка безопасности: на какие бонусы может рассчитывать застраховавший свою жизнь

Сейчас читают

Мужчины стали отказываться уходить в декрет вместо жен
В МВД рассказали, как удалось вычислить автомобиль террористов из «Крокуса»
«Оказывают убийственный эффект»: кто и чем накачивал стрелков перед терактом в «Крокусе»
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок