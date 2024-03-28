Командующий группировкой войск «Центр» Мордвичев награжден медалью «Золотая Звезда»

Шойгу вручил звезду Героя России генерал-полковнику Мордвичеву
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Под его командованием наши бойцы полностью освободили Авдеевку в феврале.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу наградил медалью «Золотая Звезда» генерал-полковника Андрея Мордвичева. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства в Telegram-канале.
«Министр обороны РФ поздравил генерал-полковника Андрея Мордвичева, поблагодарил за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе», — говорится в сообщении.
Как подчеркнул Шойгу, Мордвичев заслужил высшее звание в РФ, ведь он достойно и уверенно защищает людей на всех рубежах. Ратный труд генерал-полковника, добавил министр, оценил как президент России Владимир Путин, так и вся наша страна.
Генерал-полковник Андрей Мордвичев командует группировкой войск «Центр» в зоне спецоперации на Украине. Под его руководством наши военные полностью освободили 17 февраля Авдеевку в ДНР.
Следует отметить, что при наступлении ВС РФ украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до соответствующего приказа главкома ВСУ Александра Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы. Освобождение города позволило российским силам отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от атак со стороны националистов.
Ранее 5-tv.ru писал, что спасшего жизнь командиру танка «Алеша» бойца наградили орденом Мужества. Находясь на передовой, Сергей Соленов закрыл своим телом от украинской гранаты лейтенанта Александра Левакова.
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