О чем именно идет речь?

Подавляющее большинство боевиков Вооруженных силы Украины (ВСУ) страдают от игровой зависимости. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Это не просто проблема. Девять из десяти солдат на передовой имеют проблемы с казино или беттингом. Деньги проигрываются. Потом берут кредиты. И так по кругу. Это проблема, которая прямо сейчас уничтожает моральное состояние», — написал украинский политик в своем Telegram-канале.

Гончаренко добавил, что таким образом боевики будут представлять собой «идеальную мишень для криминального мира», особенно, после возвращения в мирную жизнь.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что Подоляк упрекнул Запад в непонимании нужд ВСУ.