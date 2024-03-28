Что заставило США, Британию и другие страны начать планировать худшие сценарии для ВСУ?

Провалы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя заставили Запад начать подготовку к «катастрофическому» поражению киевского режима. Об этом пишет колумнист The Times Иан Мартин.

«События [на поле боя] заставляют военных и гражданских лидеров в Лондоне, Вашингтоне, Париже и Брюсселе составлять план катастрофического краха украинских сил, которым отказали в необходимых им вооружении и боеприпасах», — написал он.

Мартин отметил, что контрнаступление ВСУ летом 2023 года провалилось. Теперь западные страны обеспокоены дальнейшим развитием событий на поле боя и рассматривают худшие сценарии.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина собрала под Харьковом большое количество западной техники. Причем российские бойцы оперативно выявляют цели и и наносят по ним точные удары.