«Враг понимает»: зачем Украина собрала под Харьковом западную технику
Ганчев: Украина собрала под Харьковом большое количество западной техники
Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Причем российские бойцы оперативно выявляют цели и и наносят по ним точные удары.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) скопили большое количество западной техники под Харьковом. Об этом в эфире одного из федеральных каналов заявил глава Харьковской области Виталий Ганчев.
«Очень большое количество скопления техники, западного образца больше всего, и боеприпасов. Как я уже ранее говорил, наша разведка все равно устанавливает эти места хранения и скопления этой техники и методично уничтожает», — сказал Ганчев.
Также, по его словам, боевики ВСУ возводят в Харьковской области фортификационные сооружения, очевидно, готовясь к продвижению российской армии в данном направлении.
«Враг понимает, что рано или поздно начнется освобождение региона, и всячески готовится», — отметил Ганчев.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что российские войска нанесли удары по базам украинских боевиков в Харькове.
- 28 мар
- ВСУ лишились еще одного танка Abrams на авдеевском направлении
- 28 мар
- «Идеальная мишень»: на Украине заговорили о новой проблеме у боевиков ВСУ
- 28 мар
- Командующий группировкой войск «Центр» Мордвичев награжден медалью «Золотая Звезда»
- 28 мар
- Песков оценил слова экс-канцлера Германии о помощи в переговорах по Украине
- 28 мар
- «Не допустить войны России и НАТО»: Шольц побоялся отправлять Taurus на Украину
- 28 мар
- «Коалиция бронетехники»: как Польша стала спонсором преступного киевского режима
- 28 мар
- «Другого решения не вижу»: экс-канцлер ФРГ назвал условия установления мира на Украине
- 28 мар
- Швеция признала, что не запрещает вербовку граждан посольством Украины
- 28 мар
- «Мир возможен»: Шольц высказался о переговорах по конфликту на Украине
- 28 мар
- «Ситуация мирная»: японский журналист о реальной обстановке в Мариуполе
Читайте также
42%
0.02 100.27
-0.14
Нашли ошибку?