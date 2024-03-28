«Враг понимает»: зачем Украина собрала под Харьковом западную технику

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 55 0

Ганчев: Украина собрала под Харьковом большое количество западной техники

«Враг понимает»: зачем Украина собрала под Харьковом западную технику

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Тема:
Спецоперация

Причем российские бойцы оперативно выявляют цели и и наносят по ним точные удары.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) скопили большое количество западной техники под Харьковом. Об этом в эфире одного из федеральных каналов заявил глава Харьковской области Виталий Ганчев.

«Очень большое количество скопления техники, западного образца больше всего, и боеприпасов. Как я уже ранее говорил, наша разведка все равно устанавливает эти места хранения и скопления этой техники и методично уничтожает», — сказал Ганчев.

Также, по его словам, боевики ВСУ возводят в Харьковской области фортификационные сооружения, очевидно, готовясь к продвижению российской армии в данном направлении.

«Враг понимает, что рано или поздно начнется освобождение региона, и всячески готовится», — отметил Ганчев.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что российские войска нанесли удары по базам украинских боевиков в Харькове.

Тема:
Спецоперация
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