«Мир не сосредоточен»: Зеленский жалуется на отвлечение внимания с Украины на Газу

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 35 0

Зеленский пожаловался на отвлечение внимания с Украины на конфликт в Газе

«Мир не сосредоточен»: Зеленский жалуется на отвлечение внимания с Украины на Газу

Фото: Reuters / Umit Bektas

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Тема:
Спецоперация Обострение палестино-израильского конфликта

Чем именно недоволен глава киевского режима?

Происходящее в секторе Газа отвлекает внимание мира от Украины. С таким заявлением в эфире американского телеканала CBS опять выступил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Конечно, это отвернуло внимание от Украины. Это факт. Когда теряется внимание от нашего региона и переходит на другой регион, это, очевидно, хорошо для России. Россия знает, что мир сейчас не сосредоточен на помощи и поддержке для Украины», — пожаловался он.

Зеленский напомнил, что Украина, как и прежде, остро нуждается в помощи США, в первую очередь, военной, ведь боевики не могут удержать линию фронта без вооружения Запада.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС. В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам, школам, а также вблизи лагерей беженцев вызвали критику мировой общественности.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их в США не могут согласовать очередную партию помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что пропалестинские активисты разбросали навоз у домов чиновников в США.

Тема:
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