«Опыт имеется»: Макрону напомнили о Французском кладбище в Севастополе

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 99 0

Константинов: Макрону стоит вспомнить о Французском кладбище в Севастополе

«Опыт имеется»: Макрону напомнили о Французском кладбище в Севастополе

Фото: Reuters / Christophe Ena

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Тема:
Спецоперация

Заявления президента Франции звучат все агрессивнее. Что думают о его словах в Крыму?

Эммануэлю Макрону стоит вспомнить о судьбе тысяч французских солдат и офицеров, которые навсегда остались на кладбище Севастополя. Таким образом глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал заявления президента Франции о возможной отправке своих войск на Украину.

«Опыт у французов имеется. Во время Крымской войны французы лишились десятков тысяч своих сограждан. На одном только Французском кладбище в Севастополе покоится до 28 тысяч солдат и офицеров, посланных на убой Наполеоном III», — передает слова политика РИА Новости.

Константинов также усомнился, что нынешний французский лидер способен хотя бы собрать и оснастить такое количество солдат, однако, даже если у Макрона это получится, место в русской земле найдется и для них.

Прежде Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о возможности ввода войск НАТО на Украину. Согласно заявлению директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Франция действительно готовит целый контингент примерно в две тысячи человек для отправки для помощи ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что Макрону советуют подумать над ответом России после слов об Украине.

Тема:
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