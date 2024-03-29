Память жертв теракта в «Крокусе» почтили на фестивале «Брат 2: живой Soundtrack»

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 25 0

Зрители в зале в этот момент включили фонарики.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

В память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» объявили минуту молчания во время концерта «Брат 2: живой Soundtrack» в Петербурге. Мероприятие началось с песни «Там, на самом краю земли» группы «Пикник».

Во время ее исполнения на большом экране появилась надпись «Крокус Сити Холл» и дата трагедии, а зрители в зале включили фонарики.

«За несколько минут до концерта групп „Пикник“, чью песню мы сейчас слышали, произошел чудовищный теракт, унесший огромное количество жизней. Нет слов, чтобы выразить наши чувства и описать нашу боль. Мы соболезнуем семьям, в чью жизнь пришло это страшное горе, и мы молимся за здоровье тех, кто пострадал во время этого теракта. Просим вас почтить минутой молчания память погибших», — сказал ведущий концерта Алексей Петровский.

«Брат 2: Живой саундтрек» — это четырехчасовой фестиваль, где одна группа сменяет другую. Аппаратура, инструменты — все это моментально перемещается и звучит.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
29 мар
Погибших в «Крокусе» Наталью Бондарь и ее маму похоронили в ЛНР
29 мар
«Остались детки»: что известно о погибших в «Крокусе» сестрах Макарских
29 мар
Террористы после атаки на «Крокус» поехали в Киев за вознаграждением
29 мар
Действия террористов из «Крокуса» координировались через Telegram
29 мар
Каждая секунда дорога: как служебные собаки искали людей в разрушенном «Крокусе»
29 мар
В Нидерландах назвали настоящего заказчика теракта в «Крокусе»
29 мар
«Негативные новости»: криптобиржа Beribit прокомментировала обыски в своем офисе в Москве
29 мар
Арестован девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе»
29 мар
Буйный, ведет себя неадекватно: что известно о девятом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»
29 мар
СК требует арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
+5° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
92.37
0.11 99.53
-0.18
Десять бьюти-дней: лунный календарь стрижек на апрель 2024

Последние новости

22:02
СВУ и химвещества изъяли у планировавших теракт на Ставрополье
21:58
«Мина замедленного действия»: что известно о новейших дронах «Джокер»
21:39
Минюст России обновил реестр иностранных агентов
21:37
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Ставрополье
21:25
Память жертв теракта в «Крокусе» почтили на фестивале «Брат 2: живой Soundtrack»
21:09
Погибших в «Крокусе» Наталью Бондарь и ее маму похоронили в ЛНР

Сейчас читают

В Нидерландах назвали настоящего заказчика теракта в «Крокусе»
Буйный, ведет себя неадекватно: что известно о девятом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»
Извращенная пиар-кампания: кто и зачем поддерживает «голые» выходы жены Канье Уэста
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок