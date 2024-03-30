Истребители и планирующие бомбы ВКС РФ сделали самые ценные вооружения Украины уязвимыми.

Нанося авиационные удары планирующими бомбами, российские военные заставляют боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) размещать средства противовоздушной обороны (ПВО) близко к линии фронта, от чего они становятся более уязвимыми. О проблеме, которую пока не удается решить киевскому режиму, говорится в материале издания Business Insider. Отмечается, что использование этих снарядов сейчас является одним из главных преимуществ войск РФ на поле боя.

«Удары планирующими бомбами позволяют России поражать украинские силы, удерживая самолеты, сбрасывающие боеприпасы, на безопасном расстоянии, и это проблема, потому что на самом деле бомбу можно нейтрализовать, только сбив самолет до того, как он ее сбросит», — сказано в публикации.

Авторы материала подчеркивают: попытки сбить истребители-бомбардировщики означают перемещение «драгоценных систем ПВО» ближе к линии фронта, где они будут подвергаться большему риску. Это также означает вынужденное изъятие необходимой техники из других областей, где ведутся бои. Кроме того, украинской противовоздушной обороне не хватает боеприпасов.

На этой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, беседуя с журналистами издания Politico, заявил, что ВСУ теряют позиции из-за планирующих авиабомб российской армии. Политик подчеркнул, что украинские военные никак не могут противостоять этому виду оружия. Он же и назвал данный вид вооружения главным преимуществом РФ, которое позволяет войскам «уничтожать цели и продвигаться сквозь руины».

Воздушно-космические силы (ВКС) России активно применяют в зоне спецоперации авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Боевые самолеты таким образом получают возможность наносить удары по укрепрайонам издалека, не попадая под огонь зенитных ракетных комплексов (ЗРК) противника.

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