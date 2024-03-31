Среди потерь ВСУ в Минобороны РФ также отметили два склада с боеприпасами и установки ЗРК С-300.

В ходе спецоперации с помощью оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии удалось уничтожить три украинских самолета. Об этом сообщает Минобороны России.

Согласно ежедневной сводке военного ведомства, речь идет о самолетах Су-25 Вооруженных сил Незалежной. Уничтожить их удалось на аэродроме Вознесенск в Николаевской области.

Однако на этом потери ВСУ не заканчиваются. Также наши бойцы уничтожили радиолокатор подсвета и наведения, машину боевого управления, низковысотный обнаружитель, два склада с боеприпасами и три пусковые установки ЗРК С-300.

Вместе с тем поразить армии РФ удалось цех сборки и хранения БПЛА, военную технику и ликвидировать украинских боевиков в 126-ти районах.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому объяснили, как прекратить конфликт. В первую очередь киевскому режиму необходимо вывести подразделения своей армии из новых регионов РФ.