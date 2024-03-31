«Не должны исключать»: в Финляндии высказались об отправке войск на Украину

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Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

Глава МИД Финляндии Валтонен не исключила отправку войск на Украину

«Не должны исключать»: в Финляндии высказались об отправке войск на Украину

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Heikki Saukkomaa

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Тема:
Спецоперация

Министр иностранных дел призвала заранее не раскрывать все карты по украинскому конфликту.

Власти Финляндии не могут исключать возможность отправки войск на Украину в долгосрочной перспективе. Такое заявление сделала глава МИД страны Элина Валтонен в беседе с Financial Times.

«Сейчас не время отправлять войска [на Украину], и мы даже не хотим обсуждать это на данном этапе. Но в долгосрочной перспективе мы, конечно, не должны ничего исключать», — сказала она.

Валтонен подчеркнула, что западные власти не знают, к чему приведет украинский конфликт и что может случиться в будущем. В этой связи министр призвала не «раскрывать все карты».

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Прежде Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о возможности ввода войск НАТО на Украину. Согласно заявлению директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Франция действительно готовит целый контингент примерно в две тысячи человек для отправки для помощи ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Премьер Италии Джорджи Мелони упрекнула Макрона после его заявлений об отправке войск НАТО на Украину.

Тема:
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